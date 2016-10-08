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Thousands flock toHardesty Park for annual celebration at Claude DeBord’s Halloween party

Florida not so sweet: Akronite moves home, creates Halloween tradition for city

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 8, 2016 - 09:34 PM | Updated: October 9, 2016 - 09:37 AM
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Caitlin Slama, 20, of Cleveland, dresses as a bioweapon from the Umbrella corporation at the Debord 21st annual Halloween Festival Saturday at Hardesty Park. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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