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Crime & law enforcement

Foiled home burglary leads to drug charges for Coventry Township resident

Beacon Journal staff report

Published: March 3, 2017 - 09:32 AM
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Summit County sheriffs deputies were called to the home of 29-year-old Charles Kalail after a neighbor noticed someone trying to force his way into the house at 7:45 p.m. Wednesday. No suspect was found but deputies found multiple packages of marijuana in plain view and prepared for sale, authorities said. They obtained a search warrant and said they later found additional packages of marijuana, Xanax, drug paraphernalia, cash and three firearms.


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