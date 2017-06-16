For the third time in a week, Kent State mourns the loss of one of its students

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm9yIHRoZSB0aGlyZCB0aW1lIHRoaXMgd2VlaywgdGhlIEtlbnQgU3RhdGUgY29tbXVuaXR5
IGlzIGNvbmZyb250ZWQgd2l0aCB0cmFnZWR5LjwvcD48cD5KYW1lcyBTdG9ja2RhbGUsIDIxLCBh
IHNvcGhvbW9yZSBidXNpbmVzcyBtYW5hZ2VtZW50IG1ham9yIHdobyBzdHVkaWVkIGF0IHRoZSBU
dXNjYXJhd2FzIGFuZCBTdGFyayBjYW1wdXNlcywgd2FzIGtpbGxlZCBUaHVyc2RheSBpbiB3aGF0
IGF1dGhvcml0aWVzIGFyZSBkZXNjcmliaW5nIGFzIGEgZG91YmxlIG11cmRlci1zdWljaWRlIGF0
dGVtcHQgYnkgaGlzIGJyb3RoZXIgSmFjb2IuPC9wPjxwPlRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgU2hlcmlm
ZiYjODIxNztzIGRlcGFydG1lbnQgcmVwb3J0cyB0aGF0IHRoZXkgZm91bmQgdGhlIGJvZHkgb2Yg
SmFtZXMgYW5kIGhpcyBtb3RoZXIsIEthdGhyeW4sIGluc2lkZSB0aGUgZmFtaWx5JiM4MjE3O3Mg
aG9tZSBpbiBzb3V0aGVybiBTdGFyayBDb3VudHkgYWZ0ZXIgcmVzcG9uZGluZyB0byBhIDkxMSBj
YWxsIGZyb20gdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztzIGhvbWUgb24gRG9scGhpbiBTdHJlZXQgU291dGh3
ZXN0LjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBzYXkgSmFjb2IsIDI1LCBzaG90IGhpbXNlbGYgaW4gdGhl
IGhlYWQgYXMgb2ZmaWNlcnMgYXBwcm9hY2hlZCB0aGUgQmV0aGxlaGVtIFRvd25zaGlwIGZhcm0g
bmVhciBCZWFjaCBDaXR5LjwvcD48cD5IZSB3YXMgdGFrZW4gYnkgYW1idWxhbmNlIHRvIEF1bHRt
YW4gYW5kIHRha2VuIGJ5IG1lZGljYWwgaGVsaWNvcHRlciB0byBNZXRyb0hlYWx0aCBpbiBDbGV2
ZWxhbmQgd2hlcmUgaGUgd2FzIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbiBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29u
LjwvcD48cD5UaGUgYnJvdGhlcnMgd2VyZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBmb2xrc3kgYmx1ZWdyYXNzIFN0
b2NrZGFsZSBGYW1pbHkgYmFuZCB3aG9zZSBvdGhlciBtZW1iZXJzIGhhdmUgaW5jbHVkZWQgb2xk
ZXIgc2libGluZ3MgQ2FsdmluIGFuZCBDaGFybGVzIGFuZCB0aGVpciBmYXRoZXIsIFRpbS48L3A+
PHA+VGhlIGJsdWVncmFzcyBiYW5kIGhhcyBwZXJmb3JtZWQgYXMgdGhlIGhvdXNlIGJhbmQgZm9y
IHRoZSBBbWlzaCBDb3VudHJ5IFRoZWF0ZXIsIGNvbW11bml0eSBjb25jZXJ0cywgZmVzdGl2YWxz
IGFuZCBjaHVyY2hlcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBiYW5kJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vc3RvY2tkYWxlZmFtaWx5YmFuZC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8vc3RvY2tkYWxlZmFtaWx5YmFuZC5jb208L2E+LiBUaGUgd2Vic2l0ZSBoYXMgc2luY2UgYmVl
biByZW1vdmVkLjwvcD48cD5DYWx2aW4gc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCBvbiBGcmlkYXkgdGhh
dCB0aGUgZmFtaWx5ICYjODIyMDthcHByZWNpYXRlcyB0aGUgcHJheWVycyBhbmQgc3VwcG9ydCB3
ZSBhcmUgcmVjZWl2aW5nIGZyb20gb3VyIGZyaWVuZHMgYW5kIHRoZSBjb21tdW5pdHkmIzgyMjE7
IGFuZCBzYWlkIHRoZXkgYXJlIHByYXlpbmcgZm9yIEphY29iJiM4MjE3O3MgcGh5c2ljYWwgcmVj
b3ZlcnkgYXMgaGUgcmVtYWlucyBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24gPC9wPjxwPiYjODIyMDtK
YW1lcywgb3VyIHlvdW5nZXN0IGJyb3RoZXIsIGhhcyBhbHdheXMgYmVlbiBhIGNhdGFseXN0IG9m
IGZhbWlseSBmdW4uIEFzaWRlIGZyb20gYmVpbmcgYSBnaWZ0ZWQgbXVzaWNpYW4sIEphbWVzIGVu
am95ZWQgZGFuY2luZyBhbmQgaGFkIGEgaW5uYXRlIGxvdmUgb2YgcGVvcGxlLCYjODIyMTsgQ2Fs
dmluIHNhaWQuICYjODIyMDtKYW1lcyB3YXMgd29ya2luZyBvbiBhIGJ1c2luZXNzIGRlZ3JlZSBh
bmQgaG9wZSB0byBnbyBpbnRvIHRoZSBidXNpbmVzcyBzaWRlIG9mIGVudGVydGFpbm1lbnQuIDwv
cD48cD4mIzgyMjA7SGUgbGVhdmVzIGJlaGluZCBtYW55IGZyaWVuZHMgYW5kIGEgZmFtaWx5IHRo
YXQgbG92ZSBoaW0gZGVhcmx5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG9sZGVyIHR3byBzb25zIG5vIGxv
bmdlciByZXNpZGUgYXQgdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztzIGZhcm0uPC9wPjxwPlRpbSBTdG9ja2Rh
bGUsIHdobyB3YXNuJiM4MjE3O3QgaG9tZSBhdCB0aGUgdGltZSBvZiB0aGUgc2hvb3RpbmcsIHNh
aWQgaW4gYSBzZXBhcmF0ZSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBoZSB3YXMgbWFycmllZCB0byBoaXMgd2lm
ZSBmb3Igc29tZSAzNCB5ZWFycyBhbmQgc2hlIGxvdmVkIHRoZSBib3lzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
U2hlIGxvdmVkIG5vdGhpbmcgbW9yZSB0aGFuIGJlaW5nIGEgbW90aGVyIGFuZCBncmFuZG1vdGhl
ci4gU2hlIGhhZCBhIHN0cm9uZyBsb3ZlIG9mIGxlYXJuaW5nIGFuZCB3YXMgcGFzc2lvbmF0ZSBh
Ym91dCBoZXIgQ2hyaXN0aWFuIGZhaXRoLCBuYXR1cmFsIGhlYWx0aCwgYW5kIG9yZ2FuaWMgZmFy
bWluZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBmYW1pbHkgd2FzIGZlYXR1cmVkIG9uIHRo
ZSBBQkMgcmVhbGl0eSBzaG93IDxlbT5XaWZlIFN3YXAgPC9lbT5pbiAyMDA4LjwvcD48cD5BdCB0
aGUgdGltZSwgQUJDIHByb21vdGVkIHRoZSBlcGlzb2RlIGFzIGZlYXR1cmluZyB0aGUgU3RvY2tk
YWxlcyBhcyBwYXJlbnRzIHdobyBydW4gYSBzdHJpY3QgaG91c2Vob2xkIGNvbXBhcmVkIHRvIHRo
YXQgb2YgYW4gSWxsaW5vaXMgZmFtaWx5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7S2F0aHkgaG9tZS1zY2hvb2xz
IFt0aGUgYm95c10gYW5kIGluc2lzdHMgdGhleSBhZGhlcmUgdG8gd2hvbGVzb21lIHZhbHVlcywg
dW50YWludGVkIGJ5IG1vZGVybiBjdWx0dXJlLCYjODIyMTsgQUJDIG5vdGVkIGF0IHRoZSB0aW1l
LiAmIzgyMjA7VGhlIGJveXMgaGF2ZSBsaXR0bGUgb3Igbm8gaW50ZXJhY3Rpb24gd2l0aCB0aGUg
b3V0c2lkZSB3b3JsZCwgYW5kIGRhdGluZyBpcyBvdXQgb2YgdGhlIHF1ZXN0aW9uLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SW4gYSBqb2ludCBzdGF0ZW1lbnQgZnJvbSBEZWFucyBEZW5pc2UgU2VhY2hyaXN0IGFu
ZCBCcmFkbGV5IEJpZWxza2ksIHdobyBsZWFkIHRoZSBjYW1wdXNlcyBhdCBLZW50IFN0YXRlIFVu
aXZlcnNpdHkgYXQgU3RhcmsgYW5kIEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBhdCBUdXNjYXJhd2Fz
LCB0aGV5IHNhaWQgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkgc2hhcmVzIGluIHRoZSBsb3NzIG9mIG9uZSBvZiBp
dHMgc3R1ZGVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgc2FkZGVuZWQgYnkgdGhlIG5ld3Mgb2Yg
dGhlIHRyYWdpYyBkZWF0aCBvZiBvbmUgb2Ygb3VyIHN0dWRlbnRzIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5p
dmVyc2l0eSwmIzgyMjE7IHRoZSBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIG9mZmVyIG91ciBz
aW5jZXJlc3QgY29uZG9sZW5jZXMgYW5kIHN1cHBvcnQgdG8gaGlzIGZhbWlseSwgc3R1ZGVudHMs
IHN0YWZmIGFuZCBmYWN1bHR5IGFuZCBhbGwgdGhvc2Ugd2hvIGtuZXcgSmFtZXMgYXMgdGhleSBk
ZWFsIHdpdGggdGhpcyB0cmFnZWR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpcyBpcyBub3QgdGhlIGZpcnN0
IHRpbWUgdGhpcyB3ZWVrIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGhhcyBiZWVuIGNvbmZyb250ZWQgd2l0aCB0
cmFnZWR5IGludm9sdmluZyBvbmUgb2YgaXRzIHN0dWRlbnRzLjwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlIGZv
b3RiYWxsIHBsYXllciBUeWxlciBIZWludHogZGllZCBUdWVzZGF5IG1vcm5pbmcgZm9sbG93aW5n
IGEgd29ya291dCB3aXRoIHRoZSB0ZWFtIGF0IERpeCBTdGFkaXVtLjwvcD48cD5UaGUgUG9ydGFn
ZSBDb3VudHkgY29yb25lciBydWxlZCB0aGF0IHRoZSBkZWF0aCB3YXMgdGhlIHJlc3VsdCBvZiBo
eXBlcnRoZXJtaWEgdGhhdCBvY2N1cnMgd2hlbiB0aGUgYm9keSBmYWlscyB0byBjb29sIGl0c2Vs
ZiBhZnRlciBiZWluZyBleHBvc2VkIHRvIGV4dHJlbWUgaGVhdC48L3A+PHA+SGVpbnR6IHdhcyBh
biBpbmNvbWluZyBmcmVzaG1hbiB3aG8gaGFkIGp1c3QgZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gS2VudG9uIEhp
Z2ggU2Nob29sLjwvcD48cD5UYXlsb3IgUGlmZXIsIGEgc2VuaW9yIGZhc2hpb24gZGVzaWduIG1h
am9yIGF0IEtlbnQgU3RhdGUsIHdhcyBraWxsZWQgb3ZlciB0aGUgd2Vla2VuZCB3aGVuIHNoZSBh
bG9uZyB3aXRoIGhlciBzaXN0ZXIsIEt5bGllLCAxOCwgYSBzdHVkZW50IGF0IEJvd2xpbmcgR3Jl
ZW4sIGFuZCBtb20sIFN1emFubmUgVGF5bG9yLCB3ZXJlIHNsYWluIGluIHRoZSBmYW1pbHkmIzgy
MTc7cyBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiBob21lLjwvcD48cD5HZW9yZ2UgQnJpbmttYW4gSnIuLCB3aG8g
d2FzIGxhdGVyIGFwcHJlaGVuZCBhZnRlciBhIHN0YW5kb2ZmIGluIEJydW5zd2ljaywgaXMgY2hh
cmdlZCB3aXRoIHRoZWlyIGRlYXRocyBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBkZWF0aHMgb2YgTGFrZSBUb3du
c2hpcCBjb3VwbGUgUm9nZWxsIEpvaG4sIDcxLCBhbmQgd2lmZSBSb2JlcnRhLCA2NC48L3A+PHA+
TGFtYXIgSHlsdG9uLCBLZW50IFN0YXRlJiM4MjE3O3MgZGVhbiBvZiBzdHVkZW50cywgc2FpZCBp
dCBoYXMgYmVlbiBhIGRpZmZpY3VsdCB3ZWVrIGZvciB0aGUgdW5pdmVyc2l0eS48L3A+PHA+U2lu
Y2UgaXQgaXMgc3VtbWVyLCBIeWx0b24gc2FpZCwgbW9zdCBvZiB0aGUgc3R1ZGVudHMgYXJlIGJh
Y2sgaG9tZSwgYnV0IGZvciB0aG9zZSBzdGlsbCBvbiB0aGUgbWFpbiBjYW1wdXMgYW5kIHJlZ2lv
bmFsIHNpdGVzLCBjb3Vuc2Vsb3JzIGhhdmUgYmVlbiBtYWRlIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgYW55b25l
IHdobyBtaWdodCBuZWVkIHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlIGxvc3Nlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0V2
ZXJ5b25lIGlzIGF0IHRoZSBwb2ludCBvZiB0aGlua2luZyB3aGF0IG1vcmUgY2FuIGhhcHBlbiwm
IzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB0cnkgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoYXQgd2UgZG8gYWxs
IHdlIGNhbiB0byBtYWtlIHN1cmUgb3VyIHN0dWRlbnRzIGFuZCBzdGFmZiBhcmUgc3VwcG9ydGVk
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHN0YWZmIHdyaXRlciBSaWNrIEFy
bW9uIGFuZCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIGFydGljbGUu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.