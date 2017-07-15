Foreclosures could give tenants opportunity to become homeowners

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmFpbmFoamEgV3JheS1Kb2huc29uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGV0IGhlciAzLXllYXItb2xk
IGRhdWdodGVyIHBsYXkgaW4gdGhlIGtpdGNoZW4uIDwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGUg
bGVha3kgZ2FzIHBpcGUgYmVoaW5kIHRoZSBzdG92ZSBvciB0aGUgZmF1bHR5IHdpcmluZyBpbiB0
aGUgZWxlY3RyaWMgb3ZlbiBvciB0aGUgbWlzc2luZyBzbW9rZSBkZXRlY3RvcnMgdGhhdCBjb25j
ZXJuIGhlciBtb3N0LjwvcD48cD5UaGUgMjIteWVhci1vbGQgbW90aGVyIGxvb2tzIHVwIGF0IGEg
YnVsZ2luZyBidWJibGUgb2YgYmxhY2sgbW9sZCBoYW5naW5nIGZyb20gdGhlIGNlaWxpbmcuIFNo
ZSBleHBlY3RzIHRoZSBiYXRodHViIGFib3ZlIGl0IHRvIGNvbWUgY3Jhc2hpbmcgZG93biBhbnkg
ZGF5IG5vdy48L3A+PHA+V3JheS1Kb2huc29uIHNhaWQgdGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgaGFwcGVu
ZWQgaW4gdGhlIGxhc3QgaG91c2Ugc2hlIHJlbnRlZCBmcm9tIEdhcnkgVGhvbWFzLCBhIGxhbmRs
b3JkIGtub3duIHRvIG1hbnkgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBwb29yZXN0IHJlc2lkZW50cy4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGUgdHViIGVuZGVkIHVwIGluIHRoZSBkaW5pbmcgcm9vbSwmIzgyMjE7IHNo
ZSBzYWlkLjwvcD48cD5JbiB0aGUgU291dGggQWtyb24gYXBhcnRtZW50IHdoZXJlIFdyYXktSm9o
bnNvbiBhbmQgaGVyIGZhbWlseSBub3cgbGl2ZSwgdGhlIGZyb250IGRvb3IgaXMgcGx5d29vZC4g
RG93bnNwb3V0cyBhcmUgZGlzY29ubmVjdGVkLiBNb3NzIGdyb3dzIGhlYXZ5IG9uIHRoZSByb29m
LiBIb2xlcyBpbiB0aGUgZHJ5d2FsbCBleHBvc2Ugd2F0ZXIgcGlwZXMgYW5kIGVsZWN0cmljYWwg
d2lyZXMuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGVyZSBhcmUgZmV3ZXIgYnVyZ2xhcmllcyBoZXJlIHRoYW4gd2hl
cmUgc2hlIGxhc3QgbGl2ZWQuIEFuZCBmb3IgdGhhdCwgc2hlIGZlZWxzIGEgYml0IHNhZmVyLjwv
cD48cD5BIHdpbmRpbmcgdHJhaWwgb2Ygc3RhdGUgYW5kIGNvdW50eSBkb2N1bWVudHMgaW5kaWNh
dGUgdGhhdCB0aGUgcmVudGFsIHVuaXQgaXMgb3duZWQgYnkgYSBjb21wYW55IFRob21hcyBjcmVh
dGVkIGluIDIwMDguIEZvciBsb2NhbCByZXNpZGVudHMgYW5kIGhvdXNpbmcgYWR2b2NhdGVzLCBp
dCYjODIxNztzIGFub3RoZXIgcHJvYmxlbSBpbiBhIG5laWdoYm9yaG9vZCB3aGVyZSByZXNpZGVu
dHMgc3RydWdnbGUgZGFpbHkgdG8gbWVldCB0aGVpciBiYXNpYyBuZWVkcy4gQW5kIHRoZXJlIGFy
ZSBkb3plbnMgbW9yZSBsaWtlIGl0IGNsdXN0ZXJlZCBpbiBBa3JvbiYjODIxNztzIHBvb3Jlc3Qg
bmVpZ2hib3Job29kcyAmIzgyMTI7IGFsbCB0aWVkIHRvIFRob21hcywgY291bnR5IG9mZmljaWFs
cyBzYXkuPC9wPjxwPkJ1dCBzb29uIHRob3NlIHRpZXMgY291bGQgYmUgc2V2ZXJlZCAmIzgyMTI7
IGFuZCA0NyByZW50ZXJzIGxpa2UgV3JheS1Kb2huc29uIGNvdWxkIGdvIGZyb20gcmVudGluZyB0
byBvd25pbmcgZm9yIGEgZnJhY3Rpb24gb2YgdGhlIGNvc3Qgb2YgYnV5aW5nIGEgbmV3IGhvbWUu
PC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgaXMgY3JhY2tpbmcgZG93biBvbiBUaG9tYXMsIHdobyBsaXZl
cyBpbiBNZWRpbmEsIGJ5IGluaXRpYXRpbmcgZm9yZWNsb3N1cmUgcHJvY2VlZGluZ3MgYWdhaW5z
dCAyMiBjb21wYW5pZXMgdGhleSBzYXkgaGUgYW5kIGFzc29jaWF0ZXMgdXNlIHRvIGNvbnRyb2wg
NzMgcHJvcGVydGllcyB3aXRoIGEgY29sbGVjdGl2ZSBiaWxsIG9mICQ3NTYsMjk4IGluIGJhY2sg
dGF4ZXMgYW5kIGZlZXMuPC9wPjxwPklmIHN1Y2Nlc3NmdWwsIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEZp
c2NhbCBPZmZpY2Ugd2lsbCB3b3JrIHdpdGggdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgTGFuZCBCYW5rIHRv
IHNlbGwgdGhlIHByb3BlcnRpZXMgdG8gY3VycmVudCB0ZW5hbnRzIGF0IGEgc3Vic3RhbnRpYWxs
eSBkaXNjb3VudGVkIHJhdGUuIFRoZSBpZGVhIGlzIHRoYXQgdGhleSB3aWxsIGhhdmUgYSB2ZXN0
ZWQgaW50ZXJlc3QgaW4gbm90IG9ubHkgbWFpbnRhaW5pbmcgdGhlIHByb3BlcnR5IHRheCBiaWxs
IGJ1dCB0aGUgcHJvcGVydHkgaXRzZWxmLCBtYWtpbmcgcmVwYWlycyB0aGF0IHRoZWlyIGxhbmRs
b3JkIGhhcyBuZWdsZWN0ZWQgZm9yIHllYXJzLjwvcD48cD5Gcm9tIHJlbnRpbmcgdG8gb3duaW5n
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGNhbiYjODIxNzt0IHB1dCBtb25leSBpbnRvIHNvbWV0aGluZyB0aGF0
IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qgb3duIGJlY2F1c2UgdGhleSBjb3VsZCB3YWxrIGluIGhlcmUgYW55IGRh
eSBhbmQgdGVsbCBtZSB0byBnZXQgb3V0LCYjODIyMTsgc2FpZCBTdGVwaGVuIExvbmcsIGEgbWVj
aGFuaWMgd2hvIGZpeGVzIG9sZCBjYXJzIHdpdGggaGlzIHNvbnMgb3V0IG9mIGEgZ2FyYWdlIG9u
IEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LjwvcD48cD5IaXMgc2hvcCBpcyBhbW9uZyB0aGUgZm9yZWNsb3NlZCBw
cm9wZXJ0aWVzLiBJdCB3YXMgY2VydGlmaWVkIGFzIHRheCBkZWxpbnF1ZW50IGEgZGVjYWRlIGFn
by4gQW5kIGl0JiM4MjE3O3MgZmFsbGVuIGludG8gZGlzcmVwYWlyIG92ZXIgdGhlIHllYXJzLiA8
L3A+PHA+TG9uZyBtb3ZlZCBpbiBhYm91dCBzaXggeWVhcnMgYWdvIHRvIGhlbHAgYSByZWxhdGl2
ZS4gRm91ciB5ZWFycyBsYXRlciwgaGUgc2FpZCwgaGUgcmVhbGl6ZWQgVGhvbWFzIHdhc24mIzgy
MTc7dCBwYXlpbmcgdGhlIHRheCBiaWxsLiBTbyB0aGUgbWVjaGFuaWMgc3RvcHBlZCBwYXlpbmcg
cmVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIEkgZW5kIHVwIHdpdGggdGhlIGJ1aWxkaW5nLCBJIGNvdWxk
IGNyZWF0ZSBqb2JzLCYjODIyMTsgc2FpZCBMb25nLiAmIzgyMjA7SXQgbWVhbnMgbXkgbGlmZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21hcyB3b3VsZCBub3QgY29tbWVudCBmb3IgdGhpcyBzdG9yeS48L3A+
PHA+SW4gR29vZHllYXIgSGVpZ2h0cywgQ2hhcmxlcyAmIzgyMjA7U2Nvb3RlciYjODIyMTsgSHVn
aGV5IGJvdWdodCBhIGhvbWUgb2ZmIFRob21hcyB0d28geWVhcnMgYWdvLCB1bmF3YXJlIG9mIHRo
ZSAkNyw1MDAgaW4gYmFjayB0YXhlcyB0aGF0IGNhbWUgd2l0aCBpdC4gVGhlIDYxLXllYXItb2xk
IE1hcmluZSB2ZXRlcmFuLCBkaXNhYmxlZCBpbiBhIG1vdG9yY3ljbGUgYWNjaWRlbnQsIHNheXMg
aGUmIzgyMTc7bGwgc2VsbCBoaXMgcHJpemVkIEhhcmxleS1EYXZpZHNvbiB0byBnZXQgb3V0IGZy
b20gdW5kZXIgdGhlIGRlYnQgVGhvbWFzIHNvbGQgaGltLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0xldCBoaW0g
bGl2ZSBpbiBvbmUgb2YgdGhlc2Ugc2hhY2tzLCYjODIyMTsgc2FpZCBIdWdoZXksIHdobyBjb250
aW51ZXMgdG8gcGF5IFRob21hcyBmb3IgYSBsYW5kIGNvbnRyYWN0IHRoYXQgd2FzIG5ldmVyIHJl
Y29yZGVkIHdpdGggdGhlIGNvdW50eS4gSHVnaGV5IHNwZWFrcyBoaXMgbWluZC4gV2l0aCBwaW5z
LCBib2x0cyBhbmQgY2FibGVzIGtlZXBpbmcgaGlzIGxlZ3MgdG9nZXRoZXIsIGhlIGRpc3BlbnNl
ZCB3aXRoIHBsZWFzYW50cmllcyBsb25nIGFnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NodWNrJiM4MjE3O3Mg
YSBoYXJkIGd1eSB0byBkZWFsIHdpdGgsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIGZhaXIsJiM4MjIxOyBHbGFk
eXMsIGhpcyB3aWZlLCBzYWlkIG9mIGhlciBodXNiYW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIx
NztzIGFsbCBJIHdhbnRlZCB3YXMgdG8gYmUgdHJlYXRlZCBmYWlyLCYjODIyMTsgSHVnaGV5IHNh
aWQuPC9wPjxwPlN1cnByaXNlZCBieSB0YXggZmlsaW5nIDwvcD48cD5UaGUgbGFuZCBiYW5rIGFu
ZCBmaXNjYWwgb2ZmaWNlIG1haWxlZCBvdXQgYSB0aGljayBwYWNrZXQgb2YgdGF4IGRvY3VtZW50
cywgZm9yZWNsb3N1cmUgZmlsaW5ncyBhbmQgbGV0dGVycyBleHBsYWluaW5nIHdoYXQmIzgyMTc7
cyBuZXh0IGZvciB0aGUgNDggcGVvcGxlIGFuZCBidXNpbmVzc2VzIHRoYXQgb2NjdXB5IFRob21h
cyYjODIxNzsgcHJvcGVydGllcy48L3A+PHA+SXQgY2F1Z2h0IFdyYXktSm9obnNvbiBieSBzdXJw
cmlzZS4gU2hlIGhhZCBubyBpZGVhIHRoZSBwcm9wZXJ0eSB0YXhlcyB3ZXJlIGJlaW5nIGlnbm9y
ZWQuIFNoZSBvbmx5IGtuZXcgdGhhdCB0aGUgY291bnR5IHdhcyBmb3JlY2xvc2luZy4gQW5kIGZv
cmVjbG9zdXJlIHNvdW5kcyBsaWtlIGV2aWN0aW9uLiA8L3A+PHA+U28sIHNoZSBjYWxsZWQgaGVy
IGxhbmRsb3JkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIGZha2UsIGRvbiYjODIx
Nzt0IHdvcnJ5IGFib3V0IGl0LCYjODIyMTsgV3JheS1Kb2huc29uIHNhaWQgb2YgaGVyIHBob25l
IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIFRob21hcywgd2hvIHNoZSBzYWlkIHRvb2sgdGhlIG9wcG9ydHVu
aXR5IHRvIHRhbGsgYWJvdXQgcmFpc2luZyB0aGUgcmVudC48L3A+PHA+V3JheS1Kb2huc29uIGhh
cyBiZWNvbWUgYWNjdXN0b21lZCB0byBleHRyYSBmZWVzIGFuZCBjaGFyZ2VzLCBhbmQgbGl0dGxl
IGluIHJldHVybi4gPC9wPjxwPldyYXktSm9obnNvbiwgYSBob21lIGhlYWx0aCBhaWRlLCBzYWlk
IHNoZSBzbWVsbHMgZ2FzIGNvbWluZyBmcm9tIHRoZSBzdG92ZSwgd2hpY2ggaGFzIGEgYnJva2Vu
IGlnbml0b3IuIFNvIHNoZSBrZWVwcyB0aGUgdmFsdmUgY2xvc2VkLiBXaGVuIHNoZSBwbHVncyBp
biB0aGUgZWxlY3RyaWMgY29yZCwgdGhlIG92ZW4gaGVhdHMgdXAsIGF1dG9tYXRpY2FsbHkgYW5k
IHVuY29udHJvbGxhYmx5LjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgbm8gc21va2UgZGV0ZWN0b3JzIG9yIGZp
cmUgYWxhcm1zIGluIHRoZSBob3VzZSwgb25seSBlbXB0eSBwbGFzdGljIGJyYWNrZXRzIHNjcmV3
ZWQgdG8gdGhlIGNlaWxpbmdzLiBTaGUmIzgyMTc7cyBhc2tlZCBmb3IgdGhlbSwgc2hlIHNhaWQs
IGFsb25nIHdpdGggYSBuZXcgZnJvbnQgZG9vciBhbmQgb3RoZXIgcmVwYWlycy48L3A+PHA+U3Rp
bGwsIHNoZSBwYXlzICQ2MDAgcmVudCwgaW4gY2FzaCwgZXZlcnkgbmludGggZGF5IG9mIGV2ZXJ5
IG1vbnRoLiBUaGUgaGFuZHdyaXR0ZW4gcmVjZWlwdHMgUm9zcyBUaG9tYXMsIEdhcnkmIzgyMTc7
cyBzb24sIGdpdmVzIGhlciBpbmRpY2F0ZSBzaGUmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IGxhdGUgZm9yIHRo
ZSBuZXh0IG1vbnRoJiM4MjE3O3MgcmVudC4gU28gc2hlIHBheXMgJDc1IGV4dHJhIHdoZW4gYXNr
ZWQgZm9yIGl0LjwvcD48cD5CZWZvcmUgc2hlIGNvdWxkIG1vdmUgYXdheSBmcm9tIHRoZSByYXNo
IG9mIGJ1cmdsYXJpZXMgdGhhdCBwbGFndWVkIGhlciBvbGQgcGxhY2UsIFdyYXktSm9obnNvbiBz
YWlkIHNoZSBoYWQgdG8gcGF5ICQ1MDAgdG8gY292ZXIgYW4gb3V0c3RhbmRpbmcgd2F0ZXIgYmls
bCwgd2hpY2ggYnkgbGF3IGlzIHRoZSByZXNwb25zaWJpbGl0eSBvZiB0aGUgcHJvcGVydHkgb3du
ZXIuIFNoZSBhbHNvIHJlbWVtYmVycyBhICQxNTAgb25lLXRpbWUgZmVlIHRvIHVzZSB0aGUgYnVz
dGVkIHN0b3ZldG9wIG92ZW4gbGVmdCBieSB0aGUgcHJldmlvdXMgdGVuYW50LjwvcD48cD5Eb3Vn
IExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJz
cDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.