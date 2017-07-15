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Foreclosures could give tenants opportunity to become homeowners

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 10:23 PM | Updated: July 18, 2017 - 03:29 PM
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Rainahja Wray-Johnson, 22, talks about how she has to turn on the gas and use a lighter to ignite the burners in the house she rents from landlord Gary Thomas on Maywood Avenue in Akron. Besides a leaky gas stove the house has no smoke detectors, black mold and a ceiling that is caving in from water damage. The summit County Land Bank and Fiscal Office are foreclosing on 75 of Thomas' tax delinquent properties. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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