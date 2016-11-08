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Former Akron officer Eric Paull wins early release from prison; judge puts Paull on probation, GPS monitoring

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 02:23 PM | Updated: November 8, 2016 - 07:06 PM
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Former Akron Police Officer Eric Paull with his attorney Brian Pierce in the courtroom of Summit County Common Please Court Judge Amy Corrigall Jones on Tuesday in Akron. Paul was granted a early release after being convicted of assaulting his ex-girlfriend and staking other women. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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