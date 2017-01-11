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Obituary

Former Barberton Mayor William Judge passes political tradition on to the city’s current mayor; the elder Judge died Friday

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 11, 2017 - 09:53 PM
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William Judge who served as Barberton mayor from 1980 to 1987 died Friday at the age of 81 after a long illness. Judge is shown in his office near the end of his term in 1987. (Beacon Journal file photo)


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