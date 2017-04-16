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Former Buchtel High School basketball player gives back

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 16, 2017 - 10:47 PM | Updated: April 17, 2017 - 12:26 PM
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Coach Kenny Smith directs girl participants in two areas of the gym while Richyanna Grant, 7, dribbles past at Miller South gym as part of a Ladies First program on Wednesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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