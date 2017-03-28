All CATEGORIES
☰ Menu

Former Edwin Shaw buildings, long vacant, are being razed and asbestos will be removed

Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 02:03 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A demolished residential cottage on the grounds of the former Edwin Shaw Rehabilitation Hospital in the village of Lakemore. The cottages are currently in the process of being demolished with the main hospital to follow. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

lgbt30cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now

Akron Civil Rights Commission is celebrated by LGBT community, which now has somewhere to report discrimination. But hearing such complaints has also drawn the ire of some.

summa30cut
Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end
battle30_01
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt?
aps30cut
Akron school board approves teachers contract, receives master plan for academies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next