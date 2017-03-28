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Former Edwin Shaw buildings, long vacant, are being razed and asbestos will be removed

Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 02:03 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:59 PM
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A demolished residential cottage on the grounds of the former Edwin Shaw Rehabilitation Hospital in the village of Lakemore. The cottages are currently in the process of being demolished with the main hospital to follow. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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