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Former Kent State professor sentenced to 8 months in prison for soliciting sex from teenage boy

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 26, 2016 - 02:57 PM
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Former Kent State University professor Willie Harrell, (left) pictured with his attorney, Scott Rilley, was sentenced to eight months in prison Monday for soliciting sex from a teen-age boy last year. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)


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