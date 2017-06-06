Former Northfield Center Trustee Brent Sommer dies following boating accident

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Beacon Journal staff report

Published: June 6, 2017 - 08:23 AM | Updated: June 6, 2017 - 10:56 AM

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