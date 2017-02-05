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Education and arts

Former poet laureate Rita Dove and pianist collaborate to teach Lippman students history through art

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 5, 2017 - 09:37 PM | Updated: February 5, 2017 - 10:46 PM
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Poet Rita Dove gets a hug from pianist Lara Downes during Downes concert entitled America Again at the Akron Summit County Public Library auditorium on Sunday, Feb. 5, 2016 in Akron, Ohio.The concert was presented by Te Lippman School an Tuesday Musical. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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