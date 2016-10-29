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Election 2016

Former President Bill Clinton returns to Cleveland on campaign trail

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 29, 2016 - 04:30 PM
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Guests and members of the Congressional Black Caucus greet former President Bill Clinton as he arrives onstage during a Stronger Together Get Out the Vote Rally on Saturday, Oct. 29, 2016,at the King Arts Complex in Columbus, Ohio. (Joshua A. Bickel/The Columbus Dispatch via AP)


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