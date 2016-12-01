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Former Richfield Officer Michael Simmons sentenced to probation, ordered to repay $15,000 to Shop With a Cop

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 1, 2016 - 11:36 AM | Updated: December 2, 2016 - 01:55 PM
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Former Richfield Police Officer Michael Simmons was sentenced to two years of probation and ordered to pay $15,000 in restitution to the Richfield Fraternal Order of Police for stealing money from the Shop with a Cop Program. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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