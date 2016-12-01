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Former Richfield Officer Michael Simmons sentenced to probation, ordered to repay $15,000 to Shop With a Cop

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 1, 2016 - 11:36 AM | Updated: December 1, 2016 - 04:43 PM
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Former Richfield Police Officer Michael Simmons (right) appears before Judge Allison McCarty with his attorney Mark Guidetti on Thursday. Simmons was sentenced to two years of probation and ordered to pay $15,000 in restitution to the Richfield Fraternal Order of Police for stealing money from the Shop with a Cop Program. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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