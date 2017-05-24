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Tamela Lee case

Former Summit County Councilwoman Tamela Lee’s sentencing delaying until August

Beacon Journal staff report

Published: May 24, 2017 - 02:14 PM

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