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Obituary

Former Summit County politician Mark Ravenscraft dies at age 69

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 8, 2017 - 08:13 AM | Updated: June 9, 2017 - 07:57 AM
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Mark Ravenscraft announces his resignation during a press conference in this 1991 file photo. (Beacon Journal file photo)


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