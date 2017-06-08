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Obituary

Former Summit County politician Mark Ravenscraft dies at age 69

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 8, 2017 - 08:13 AM | Updated: June 9, 2017 - 03:18 PM
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Mark Ravenscraft shown in his office at Promway Acustic Cleaning in North Canton in this 1990 file photo. (Beacon Journal file photo)


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