All CATEGORIES
☰ Menu

Obituary

Former Summit County politician Mark Ravenscraft dies at age 69

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 8, 2017 - 08:13 AM | Updated: June 9, 2017 - 03:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mark Ravenscraft shown in his office at Promway Acustic Cleaning in North Canton in this 1990 file photo. (Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

odot13web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
UPDATE: Business owner OK with ODOT permanent closure of Grant Street ramps along Interstate 76/77 - 10:03 PM

Say your last goodbyes to the Grant Street ramps along Interstate 76/77 in Akron.

tomlin13web
Akron man sentenced to life in prison with possible parole after 15 years for shooting death of Canton man; victim’s family forgives him - 10:03 PM
Bob Dyer: Oh come let us adore us - 10:02 PM
ohbudget13cut
Senate Republicans’ budget proposal boosts funding to fight opioid crisis, saves money through administrative streamlining - 10:02 PM
Akron school board hears concerns about nursing school, approves tentative agreement with union - 10:02 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next