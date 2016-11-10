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Former Summit County Sheriff’s detective Capt. Larry Momchilov, noted for his work on homicides, dies at 79

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 10, 2016 - 08:20 PM
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This Nov. 2002 file photo shows, Captain Larry Momchilov of the Investigations Bureau of the Summit County Sheriff department as he talked about the 16 men arrested at Nimisila Reservoir in Green on sex charges. He is in the Christman Road parking lot c-6 where men meet to have sex with each other. ( Akron Beacon Journal file photo)


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