Former teacher assistant at Christian school in Akron charged with sending nude photos to students

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBmb3JtZXIgdGVhY2hlciYjODIxNztzIGFzc2lzdGFudCBhdCBFbW1hbnVlbCBDaHJpc3Rp
YW4gQWNhZGVteSBpbiBBa3JvbiBpcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggc2VuZGluZyBudWRlIHBob3RvZ3Jh
cGhzIG9mIGhpbXNlbGYgdmlhIHNvY2lhbCBtZWRpYSBsYXN0IHllYXIgdG8gZml2ZSBqdXZlbmls
ZSBnaXJscy48L3A+PHA+Q2hhbmMgQS4gQmF5bG9yLCAyMywgb2YgQnJpc3RvbCBUZXJyYWNlLCBB
a3Jvbiwgd2FzIGNoYXJnZWQgV2VkbmVzZGF5IHdpdGggZGlzc2VtaW5hdGluZyBtYXRlcmlhbCBo
YXJtZnVsIHRvIGp1dmVuaWxlcyBhZnRlciB0dXJuaW5nIGhpbXNlbGYgaW4gd2l0aCBhbiBhdHRv
cm5leSB0byBBa3JvbiBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ug
c2FpZCBCYXlsb3Igd2FzIGFuIGFydCB0ZWFjaGVyJiM4MjE3O3MgYXNzaXN0YW50IHdobyBsYXN0
IHdvcmtlZCBhdCB0aGUgc2Nob29sIGluIGxhdGUgRmVicnVhcnkgMjAxNi4gVGhlIHNjaG9vbCBp
cyBhdCAzNTAgUy4gUG9ydGFnZSBQYXRoOyBBa3JvbiBwb2xpY2Ugc2FpZCB0aGUgaW5jaWRlbnQg
d2FzIHJlcG9ydGVkIGF0IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBwcmV2aW91cyBsb2NhdGlvbiBvZmYg
RGlhZ29uYWwgUm9hZC48L3A+PHA+VGhlIHByaXZhdGUgc2Nob29sIGlzIGZvciBzdHVkZW50cyBp
biBncmFkZXMga2luZGVyZ2FydGVuIHRocm91Z2ggOC4gQSBwZXJzb24gYW5zd2VyaW5nIHRoZSBw
aG9uZSBhdCB0aGUgc2Nob29sIGh1bmcgdXAgdHdpY2Ugb24gYSByZXBvcnRlciBzZWVraW5nIGNv
bW1lbnQgb24gdGhlIGNoYXJnZXMgaW52b2x2aW5nIHRoZSBmb3JtZXIgZW1wbG95ZWUuPC9wPjxw
PkVtbWFudWVsIENocmlzdGlhbiYjODIxNztzIHdlYiBzaXRlIHNheXMgdGhlIHNjaG9vbCBlZHVj
YXRlcyBzdHVkZW50cyB1c2luZyBhIGJpYmxpY2FsIGZvdW5kYXRpb24gYW5kIGZvY3VzZXMgb24g
Y2hpbGRyZW4gJiM4MjIwO3dobyBoaXN0b3JpY2FsbHkgYXJlIGRlZmluZWQgYXMgYmVpbmcgYXQt
cmlzayBhbmQgdGhvc2Ugd2hvIGFyZSB1bmRlcnNlcnZlZCBpbiB0cmFkaXRpb25hbCBzeXN0ZW1z
IG9mIGVkdWNhdGlvbi4mIzgyMjE7IFRoZSB3ZWIgc2l0ZSBzYWlkIHRoYXQgYXMgb2YgdGhlIDIw
MTQgc2Nob29sIHllYXIgaXQgaGFkIDIyMCBzdHVkZW50cyBlbnJvbGxlZC48L3A+PHA+QWtyb24g
cG9saWNlIHNhaWQgdGhlIHNvY2lhbCBtZWRpYSBpbmNpZGVudHMgd2VyZSByZXBvcnRlZCB0byB0
aGVtIHN0YXJ0aW5nIG9uIE1hcmNoIDEwIHRoaXMgeWVhciBhbmQgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUgaWRl
bnRpZmllZCBzbyBmYXIgZml2ZSBmZW1hbGVzIHdobyByZWNlaXZlZCB0aGUgaW1hZ2VzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.