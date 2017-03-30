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Former teacher assistant at Christian school in Akron charged with sending nude photos to students

Beacon Journal staff report

Published: March 30, 2017 - 01:21 PM
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Chanc A. Baylor, 23, of Bristol Terrace, Akron, was charged Wednesday with disseminating material harmful to juveniles after turning himself in with an attorney to Akron Municipal Court. (Image courtesy of Akron Police Department)


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