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Former U.S. poet laureate Billy Collins to appear in Akron

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 5, 2016 - 06:27 PM
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Poet Billy Collins reads his work during a poetry fair in Woodstock, N. Y., Aug. 26, 2001. (AP Photo/Gino Domenico)


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