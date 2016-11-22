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Founder of former Amber Pub in West Akron, Robert Labate, dies at 87

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: November 22, 2016 - 07:36 PM
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Bob Labate, founder of former Akron favorite, the Amber Pub, has died. He was 87.


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