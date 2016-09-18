Four different events will make Barberton one continuous weekend party

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkJhcmJlcnRvbiBldmVudHMuLi48L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD4mIzgyMjY7IFdhbGsgb2YgRmFtZTogNSBwLm0uIEZyaWRheS4g
SW5kdWN0aW9uIG9mIGZvdXIgaG9ub3JlZXMgb24gc2lkZXdhbGsgcGxhcXVlcy48L3A+PHA+JiM4
MjI2OyBUdXNjYW55IG9uIFR1c2M6IDU6MzAtOSBwLm0uIEZyaWRheS4gV2luZSwgZm9vZCBhbmQg
bXVzaWMgYW5kIGEgNzozMCBwLm0uIHJldmVhbCBvZiBuZXcgZG93bnRvd24gY2Fub3B5IG9mIGxp
Z2h0cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBCYXJiZXJ0b24gRm91cnRoIEZyaWRheTogNS05IHAubS4gRnJp
ZGF5LiBEb3dudG93biBtZXJjaGFudHMgb2ZmZXIgZGVhbHMsIGFjdGl2aXRpZXMsIG11c2ljLCBh
cnQsIHRvdXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE11bSBGZXN0OiAgMTAgYS5tLiB0byA2IHAubS4gU2F0
dXJkYXkgYW5kIFN1bmRheS4gQSBtaWxsaW9uIG11bSBibG9vbXMgb24gZGlzcGxheTsgYWxzbyBt
dXNpYywgZm9vZCwgYWN0aXZpdGllcy48L3A+
PHA+QkFSQkVSVE9OOiBQYXJ0bHkgYnkgZGVzaWduLCBwYXJ0bHkgYnkgY29pbmNpZGVuY2UsIEJh
cmJlcnRvbiBoYXMgZm91ciBkaXN0aW5jdCBldmVudHMgY29sbGlkaW5nIGludG8gb25lIGJ1c3Rs
aW5nIHdlZWtlbmQgdGhhdCB3aWxsIGhhdmUgZG93bnRvd24gaG9wcGluZy48L3A+PHA+RmVzdGl2
aXRpZXMga2ljayBvZmYgRnJpZGF5IGFmdGVybm9vbiB3aXRoIHRoZSBpbmR1Y3Rpb24gb2YgZm91
ciBtb3JlIGhvbm9yZWVzIG9uIHRoZSBXYWxrIG9mIEZhbWUsIHRoZW4gc3dpbmcgcmlnaHQgaW50
byBUdXNjYW55IG9uIFR1c2MsIGEgd2luZS1mb29kLWFuZC1tdXNpYyBhZmZhaXIgdGhhdCB3aWxs
IHVudmVpbCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIG5ldyBkb3dudG93biBjYW5vcHkgb2YgbGlnaHRzLjwv
cD48cD5Cb3RoIGV2ZW50cyBydW4gcGFyYWxsZWwgd2l0aCBCYXJiZXJ0b24gRm91cnRoIEZyaWRh
eSwgYSBtb250aGx5IGV2ZW50IGluIHdoaWNoIGJ1c2luZXNzIG93bmVycyBpbiB0aGUgYXJ0cyBh
bmQgZW50ZXJ0YWlubWVudCBkaXN0cmljdCBzdGF5IG9wZW4gbGF0ZSB0byBvZmZlciBzcGVjaWFs
IGRlYWxzIGFuZCBhY3Rpdml0aWVzLiA8L3A+PHA+VGhlbiBTYXR1cmRheSBhbmQgU3VuZGF5LCBM
YWtlIEFubmEgUGFyayB3aWxsIHNob3cgb2ZmIGl0cyBjb2xvcmZ1bCB3YXJkcm9iZSBmb3IgTXVt
IEZlc3QgMjAxNiwgZmVhdHVyaW5nIGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSB3YXRlciBza2kgc2hvd3MgYW5k
IGEgY2Fub2UgcmFjZSB0byBtdXNpYywgZm9vZCBhbmQgdGhlIG1pbGxpb24tYmxvb20gZmxvd2Vy
IGRpc3BsYXkuPC9wPjxwPkhlcmUmIzgyMTc7cyBtb3JlIG9uIGFsbCBmb3VyIGV2ZW50czo8L3A+
PHA+V2FsayBvZiBGYW1lPC9wPjxwPkluIE1hcmNoLCB0aGUgY2l0eSBjZWxlYnJhdGVkIGl0cyAx
MjV0aCBiaXJ0aGRheSBieSBpbnN0YWxsaW5nIHRoZSBmaXJzdCBzaXggaG9ub3JlZXMgaW4gYSBu
ZXcgV2FsayBvZiBGYW1lLiBMaXZpbmcgaW5kdWN0ZWVzIGFuZCBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBvZiBw
b3N0aHVtb3VzIHdpbm5lcnMgZmxldyBpbiBmcm9tIGJvdGggY29hc3RzIGZvciBhbiBldmVudCB0
aGF0IGluY2x1ZGVkIHRyYWRpdGlvbmFsIHNwZWVjaGVzIGFuZCBCYXJiZXJ0b24gSGlnaCBTY2hv
b2wgYmFuZCBtdXNpYy48L3A+PHA+QnV0IGl0IHdhcyBhbHdheXMgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBp
bnRlbnQgdG8gdGltZSB0aGUgaW5kdWN0aW9ucyB3aXRoIE11bSBGZXN0IHdlZWssIHNvIHRoaXMg
bW9udGggdGhlIGV2ZW50IHdpbGwgZmFsbCBpbnRvIGl0cyBwcm9wZXIgc2NoZWR1bGUgd2l0aCB0
aGUgaW5kdWN0aW9uIG9mIGZvdXIgbW9yZSBob21ldG93biBoZXJvZXMgYXQgNSBwLm0uIEZyaWRh
eSBpbiBmcm9udCBvZiB0aGUgTGFrZSA4IE1vdmllcyBUaGVhdHJlIG9uIFdlc3QgVHVzY2FyYXdh
cyBBdmVudWUuPC9wPjxwPlRoZSB3YWxrIGlzIEJhcmJlcnRvbiYjODIxNztzIHNwaW4gb24gdGhl
IGZhbW91cyBIb2xseXdvb2QgV2FsayBvZiBGYW1lIGFuZCBpbmNsdWRlcyBsYXJnZSBwbGFxdWVz
IGVtYmVkZGVkIGluIHRoZSBzaWRld2FsayBmZWF0dXJpbmcgcmVzaWRlbnRzIHRoYXQgbWFkZSBh
IHNpZ25pZmljYW50IGltcGFjdCBpbiB0aGVpciBjb21tdW5pdHkgb3IgdGhlaXIgY2hvc2VuIGNh
cmVlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBzZWNvbmQgY2xhc3Mgb2Ygbm9taW5lZXMgaW5jbHVkZTo8L3A+PHA+
JiM4MjI2OyBBcnRodXIgJiM4MjIwO0EuTy4mIzgyMjE7IEF1c3RpbiAoMTg3OS0xOTY0KSwgYW4g
aW52ZW50b3IgYW5kIG9uZSBvZiB0aGUgcGlvbmVlcnMgb2YgaGlnaC12b2x0YWdlIHRyYW5zZm9y
bWVycywgaW5zdWxhdG9ycyBhbmQgbGlnaHRuaW5nIGVmZmVjdHMgb24gcG93ZXIgdHJhbnNtaXNz
aW9uIGxpbmVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFJveSBCdXJ0b24gKDE4OTctMTk4NyksIHdobyBicm9r
ZSB0aHJvdWdoIHJhY2lhbCBiYXJyaWVycyB0byBiZWNvbWUgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBmaXJz
dCBibGFjayBjb3VuY2lsbWFuIGluIDE5NTUsIHNlcnZpbmcgdGhyZWUgdGVybXMuIFRoZSBHZW9y
Z2lhIG5hdGl2ZSBhbHNvIHNlcnZlZCBvbiB0aGUgQmFyYmVydG9uIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlv
biBpbiB0aGUgMTk2MHMsIGJlY29taW5nIHRoZSBmaXJzdCBibGFjayBtZW1iZXIgb2YgYSBzY2hv
b2wgYm9hcmQgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBHbGVubiAmIzgyMjA7SmVl
cCYjODIyMTsgRGF2aXMgKDE5MzQtMjAwOSksIHdobyB3b24gdGhyZWUgT2x5bXBpYyBnb2xkIG1l
ZGFscyBpbiB0cmFjayBhbmQgZmllbGQgYmVmb3JlIGJlY29taW5nIGEgbG9jYWwgdGVhY2hlciBh
bmQgY29hY2guPC9wPjxwPiYjODIyNjsgRXN0aGVyIFJ5YW4sIGEgcmV0aXJlZCBzY2hvb2wgbnVy
c2UgYW5kIGh1bWFuaXRhcmlhbiB3aG8gcGFydG5lcmVkIHdpdGggTWFnaWMgQ2l0eSBLaXdhbmlz
IGluIHRoZSAxOTkwcyB0byBjcmVhdGUgdGhlIEVzdGhlciBSeWFuIFNob2UgRnVuZCBmb3IgY2hp
bGRyZW4gaW4gbmVlZC48L3A+PHA+VHVzY2FueSBvbiBUdXNjPC9wPjxwPkF0dGVuZGluZyB0aGUg
V2FsayBvZiBGYW1lIGNlcmVtb255PyBTdGljayBhcm91bmQuIFRoZSBjaXR5IGlzIGluc3RhbGxp
bmcgYSBjYW5vcHkgb2YgbGlnaHRzIGFjcm9zcyBhIHBvcnRpb24gb2YgV2VzdCBUdXNjYXJhd2Fz
IEF2ZW51ZSwgYW5kIGl0IHdpbGwgYmUgaWxsdW1pbmF0ZWQgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGF0
IDc6MzAgcC5tLiBGcmlkYXkuPC9wPjxwPkFzIHBhcnQgb2YgdGhlIG9jY2FzaW9uLCB0aGUgc2Vj
b25kIGNsYXNzIG9mIHRoZSBCYXJiZXJ0b24gQ29tbXVuaXR5IExlYWRlcnNoaXAgSW5zdGl0dXRl
IHdpbGwgaG9zdCBUdXNjYW55IG9uIFR1c2MsIGFuIGV2ZW50IG1vZGVsZWQgYWZ0ZXIgVGFzdGUg
b2YgQWtyb24gYW5kIGZlYXR1cmluZyB3aW5lLCBiZWVyLCBmb29kIGFuZCBtdXNpYyBvbiB0aGUg
Y2xvc2VkIHN0cmVldCBuZWFyIHRoZSBMYWtlIDggdGhlYXRyZS48L3A+PHA+RnJvbSA1OjMwIHRv
IDkgcC5tLiwgcGFydGljaXBhbnRzIGNhbiBwdXJjaGFzZSB0aWNrZXRzIHRvIGV4Y2hhbmdlIGZv
ciB0aGUgZm9vZCBhbmQgYmV2ZXJhZ2VzLCB3aXRoIHByb2NlZWRzIHRvIGJlbmVmaXQgdGhlIGxl
YWRlcnNoaXAgY2xhc3Mgc2Nob2xhcnNoaXAgZnVuZC48L3A+PHA+Rm91cnRoIEZyaWRheTwvcD48
cD5Eb3dudG93biBidXNpbmVzc2VzIHN0YXkgb3BlbiBsYXRlIG9uIHRoZSBmb3VydGggRnJpZGF5
IG9mIGVhY2ggbW9udGggd2hpbGUgZmVhdHVyaW5nIGxpdmUgbXVzaWNpYW5zLCBhcnQgZGVtb25z
dHJhdGlvbnMgb3IgdG91cnMgb2YgdGhlaXIgaGlzdG9yaWMgYnVpbGRpbmdzLjwvcD48cD5TdHJv
bGwgYWxvbmcgVHVzY2FyYXdhcyBmcm9tIDUgdG8gOSBwLm0uIHRvIGV4cGxvcmUgYWxsIHRoZSBh
Y3Rpb24uPC9wPjxwPk11bSBGZXN0IDIwMTY8L3A+PHA+U29tZSAxNywwMDAgY2hyeXNhbnRoZW11
bXMgY3JlYXRpbmcgYSBtaWxsaW9uIGNvbG9yZnVsIGJsb29tcyBpcyB3aGF0IG1ha2VzIHRoZSBN
dW0gRmVzdCBvbmUgb2YgYmlnZ2VzdCBldmVudHMgaW4gc291dGhlcm4gU3VtbWl0IENvdW50eSBl
YWNoIHllYXIuPC9wPjxwPlRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIHRyYWRpdGlvbiB3aWxsIGtlZXAgcmV2
ZWxlcnMgYnVzeSBmcm9tIDEwIGEubS4gdG8gNiBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBTdW5kYXkuPC9w
PjxwPkFsb25nIHdpdGggdGhlIG11bSBkaXNwbGF5IG9uIHRoZSBub3J0aGVhc3QgY29ybmVyIG9m
IExha2UgQW5uYSBQYXJrLCBTYXR1cmRheSBldmVudHMgaW5jbHVkZSB0aGUgRGlhcGVyIERlcmJ5
IERhc2ggYXQgMTEgYS5tLiwgd2F0ZXIgc2tpIHNob3dzIGZyb20gbm9vbiB0byA0OjMwIHAubS4s
IEFrcm9uIFpvbyBhbmltYWxzIGF0IHRoZSBnYXplYm8gZnJvbSBub29uIHRvIDIgcC5tLiwgYSBj
YW5vZSByYWNlIGF0IDM6MzAgcC5tLiBhbmQgcm92aW5nIGFuZCBtdXNpY2FsIGFjdHMgYXQgdGhl
IGdhemVibyB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBkYXkuPC9wPjxwPk9uIFN1bmRheSwgdGhlIHNjaGVkdWxl
IGluY2x1ZGVzIG1vcmUgd2F0ZXIgc2tpIHNob3dzIGZyb20gMTE6MzAgYS5tLiB0byAzOjMwIHAu
bS4sIGJhbGxvb24gYXJ0IGF0IHRoZSBnYXplYm8gZnJvbSBub29uIHRvIDIgcC5tLiBhbmQgbW9y
ZSBtdXNpY2FsIGFjdHMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5UaGVyZSBpcyBh
bHNvIGEgQmFyYmVydG9uIExpYnJhcnkgQm9vayBTYWxlIGJvdGggZGF5cywgYSBzd2lzcyBzdGVh
ayBkaW5uZXIgYXQgTGFrZXZpZXcgVW5pdGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggb24gU2F0dXJkYXkg
YWZ0ZXJub29uLCBhIEJhcmJlcnRvbiBLaXdhbmlzIFNpbGVudCBBdWN0aW9uIGJvdGggZGF5cyBh
dCB0aGUgTWFzb25pYyBUZW1wbGUgYW5kIGEgdmFyaWV0eSBvZiBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGFj
dGl2aXRpZXMgbmVhciB0aGUgZ2F6ZWJvLjwvcD48cD5PZmYtc2l0ZSBwYXJraW5nIHdpbGwgYmUg
YXZhaWxhYmxlIGF0IEJhcmJlcnRvbiBNaWRkbGUgU2Nob29sLCA0NzcgRm91cnRoIFN0LiBOVywg
d2l0aCBmcmVlIHNodXR0bGVzIGxlYXZpbmcgZXZlcnkgMTUgbWludXRlcy4gQWRtaXNzaW9uIGlz
IGZyZWUuPC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQx
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.