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Four men arrested for bar fight that injures Akron officer

Beacon Journal staff report

Published: June 19, 2017 - 03:06 PM

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