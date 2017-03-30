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Four people and a dog dead in Thursday shooting in Canton

Beacon Journal staff report

Published: March 30, 2017 - 03:12 PM | Updated: March 30, 2017 - 04:48 PM
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Officers investigate at the scene where four people and a dog were found shot in Canton. (Joe McGee / News 5 Cleveland)


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