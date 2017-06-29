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Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you

Beacon Journal staff report

Published: June 29, 2017 - 09:49 PM
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Fireworks light up the sky along the Towpath Trail near Canal Park in downtown Akron, July 4, 2015. (Bob DeMay/Akron Beacon Journal)


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