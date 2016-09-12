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Fourth person pleads guilty to drug possession in heroin overdose death of 16-year-old

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 12, 2016 - 11:27 AM | Updated: September 13, 2016 - 09:48 AM
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Donald Callaghan waits outside Summit County Judge Lynne Callahan's courtroom to meet with defense lawyer Jeff Laybourne on Monday in Akron. Callaghan is the fourth and final defendant in the heroin overdose death of 16-year-old Andrew Frye. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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