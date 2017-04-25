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Media and the public

Fox News takes political pulse of blue collar workers at North Canton’s Stolle Machinery

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 25, 2017 - 10:43 PM | Updated: April 26, 2017 - 12:47 PM
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Fox News Town Hall Meeting host Martha MacCallum with show co-hosts Andrew Puzder (middle) and Ted Strickland at Stolle Machinery on Tuesday in North Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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