All CATEGORIES
☰ Menu

Media and the public

Fox News takes political pulse of blue collar workers at North Canton’s Stolle Machinery

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 25, 2017 - 10:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fox News Town Hall Meeting host Martha MacCallum with show co-hosts Andrew Puzder (middle) and Ted Strickland at Stolle Machinery on Tuesday in North Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

townhall26cut_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Fox News takes political pulse of blue collar workers at North Canton’s Stolle Machinery

Jobs, jobs, jobs.

imperson26cut
Authorities: Armed Akron man impersonated officer, brought handcuffed kids to jail
hotel26_1
Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories
russia26cut_01
Lawmakers suggest former Trump aide Flynn broke U.S. law
parkspend26cut_01
Report: Cuyahoga Valley National Park visitors spent nearly $70 million in area last year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next