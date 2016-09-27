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Franklin County seeing success with adult human trafficking program; drugs play big part in trafficking regardless of age

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 27, 2016 - 09:51 PM
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Becky Moreland, founder and executive director of Rahab Ministries, talks about the group's new location currently being renovated inside the former First Presbyterian Church now owned by The Well Akron Community Development Corporation as her dog Bishop sits at her feet. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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