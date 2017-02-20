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Free admission, warm weather contribute to huge day at Akron Zoo

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 02:59 PM | Updated: February 21, 2017 - 12:22 PM
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A long line of people awaiting to enter the Akron Zoo winds out into the parking lot as warm weather and free admission made for a near record setting day in attendance at the zoo Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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