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Free parking returns for Akron-Summit Library patrons

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 13, 2017 - 08:42 AM
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The City of Akron will provide one hour of free parking with a validated parking ticket at the Summit County Public Library. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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