‘Free the Falls’ talks in Hudson, Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBNZXRybyBQYXJrcyB3aWxsIGNvbnRpbnVlIGl0cyAmIzgyMjA7RnJl
ZSB0aGUgRmFsbHMmIzgyMjE7IHNlcmllcyBpbiBBdWd1c3Qgd2l0aCB0d28gcHJvZ3JhbXMgZm9j
dXNlZCBvbiBHb3JnZSBNZXRybyBQYXJrIGFuZCBpdHMgNjAtZm9vdC10YWxsIGRhbSwgd2hpY2gg
aXMgYmVpbmcgc3R1ZGllZCBmb3IgcmVtb3ZhbCBzbyB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgUml2ZXIgY2FuIHJl
dHVybiB0byBpdHMgbmF0dXJhbCBzdGF0ZSBhbmQgcmV2ZWFsIHRoZSBvcmlnaW5hbCBDdXlhaG9n
YSBGYWxscyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiBiZW5lYXRoIHRoZSB3YXRlciYjODIxNztzIHN1cmZhY2Ug
Zm9yIG1vcmUgdGhhbiAxMDAgeWVhcnMuPC9wPjxwPkZyb20gNyB0byA4IHAubS4gQXVnLiAxNywg
bGlzdGVuIHRvIHRoZSBpbnRlcndvdmVuIHN0b3J5IG9mIHRoZSBHb3JnZSBEYW0sIHRoZSBDdXlh
aG9nYSBSaXZlciBhbmQgR29yZ2UgTWV0cm8gUGFyaywgcGx1cyB0aGUgYmVuZWZpdHMgb2YgZGFt
IHJlbW92YWwgYXQgdGhlIEh1ZHNvbiBMaWJyYXJ5LCA5NiBMaWJyYXJ5IFN0LiA8L3A+PHA+RnJv
bSAxMCBhLm0uIHRvIG5vb24gQXVnLiAxOSBhdCBNdXN0aWxsIFN0b3JlLCBsZWFybiBob3cgQWty
b24gV2F0ZXJ3YXlzIFJlbmV3ZWQsIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBlbnZpcm9ubWVudGFs
IGludmVzdG1lbnQgaW4gaXRzIGhpc3RvcnksIGlzIGltcHJvdmluZyB3YXRlciBxdWFsaXR5LCBh
bmQgaG93IGl0IG1heSBjb2luY2lkZSB3aXRoIGVmZm9ydHMgdG8gcmVtb3ZlIHRoZSBHb3JnZSBE
YW0uPC9wPjxwPkFmdGVyIGEgaGlrZSwgcHJlc2VudGVycyB3aWxsIGFuc3dlciBxdWVzdGlvbnMg
YXQgdGhlIHN0b3JlLCAyNDggRmVybmRhbGUgU3QuLCBBa3Jvbi48L3A+PHA+VGhlIEdvcmdlIERh
bSBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGxhcmdlc3QgdW5yZXNvbHZlZCB3YXRlciBxdWFsaXR5IHByb2JsZW1z
IGZvciB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgUml2ZXIuIFJlbW92aW5nIHRoZSBkYW0gYW5kIGl0cyBjb250YW1p
bmF0ZWQgc2VkaW1lbnQgd2lsbCByZXN0b3JlIHRoZSBvcmlnaW5hbCBncmFuZGV1ciBvZiB0aGUg
Z29yZ2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.