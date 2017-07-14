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Friends, family learn how to possibly save opiod-addicted loved ones lives

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 08:33 PM
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A group releases balloons in memory of their loved ones lost to heroin at the Hope Over Heroin event on Friday at Grace Park in Akron. The community came together to remember loved ones, discuss addiction and recovery. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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