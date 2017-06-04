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Friends recall only nurse killed by hostile fire in Vietnam

By Dake Kang
Associated Press

Published: June 4, 2017 - 10:09 PM
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This photo provided by Philip Bigler shows U.S. Army nurse 1st Lt. Sharon Lane's grave at Sunset Hills Burial Park cemetery in Canton. Lane, the only American servicewoman killed by hostile fire in the Vietnam War, has been immortalized in books, statues and a television show, and veterans still gather at her grave five decades after her death. (Philip Bigler/Hostile Fire/Vandamere Press via AP)


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