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Recovery

Friends, relatives learn how to possibly save opioid-addicted loved ones’ lives

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 08:33 PM
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Project DAWN's Jarrod Pyle discusses Narcan training at the Hope Over Heroin event on Friday at Grace Park in Akron. The community came together to remember loved ones, discuss addiction and recovery. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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