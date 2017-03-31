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Akron Marathon Race Series

From couch to the finish line: Join a Beacon Journal team in training for Akron Marathon Race Series

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 31, 2017 - 10:54 PM
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Join the team and run along the blue line with the #Blue Line Beginners. (Akron Beacon Journal file photo)


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