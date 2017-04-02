All CATEGORIES
☰ Menu

From rags to road trips: How a Japanese flag from World War II made its way to Akron

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 2, 2017 - 08:49 PM | Updated: April 3, 2017 - 10:26 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cindy Brode, USAF Retired, with a Japanese flag signed by more than 100 American soldiers in WWll including her grandfather, Jack Young, on Thursday in Bath Township. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

macron07cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosecutor: “Inappropriate to draw conclusions” in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed - 7:33 PM

MEDINA: Authorities still won’t say how Bryon Macron died, even after releasing autopsy reports that show he had a serious gash on his neck and skin-deep cuts on his forearms.

rubberbowl06cut_02
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders - 9:19 PM
greenhouse06cut_1
Grant to help greenhouse grow at new Case elementary school
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next