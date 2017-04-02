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From rags to road trips: How a Japanese flag from World War II made its way to Akron

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 2, 2017 - 08:49 PM
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Cindy Brode, USAF Retired, with a Japanese flag signed by more than 100 American soldiers in WWll including her grandfather, Jack Young, on Thursday in Bath Township. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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