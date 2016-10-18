Fugitive task force looking for Akron man who escaped from corrections center

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE5vcnRoZXJuIE9oaW8gVmlvbGVudCBGdWdpdGl2ZSBUYXNrIEZvcmNlIGlzIG9mZmVy
aW5nIGEgcmV3YXJkIGZvciBpbmZvcm1hdGlvbiBsZWFkaW5nIHRvIHRoZSBjYXB0dXJlIG9mIGEg
bWFuIHdobyBlc2NhcGVkIGxhc3QgbW9udGggZnJvbSBhIGNvbW11bml0eS1iYXNlZCBjb3JyZWN0
aW9ucyBjZW50ZXIgaW4gQWtyb24uPC9wPjxwPkNoYW5uaW5nIEZpZ2xlciwgMjgsIGlzIHdhbnRl
ZCBieSB0aGUgVS5TLiBNYXJzaGFscyBTZXJ2aWNlIGFuZCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBTaGVy
aWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGZvciBlc2NhcGUuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgdGhl
IHN1c3BlY3QgaGFzIGJlZW4gb24gdGhlIHJ1biBzaW5jZSBTZXB0LiAyMS48L3A+PHA+VGhlIHRh
c2sgZm9yY2UgaGFzIGxhYmVsZWQgaGltIGFzIHRoZSAmIzgyMjA7RnVnaXRpdmUgb2YgdGhlIFdl
ZWsuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GaWdsZXIgaXMgZGVzY3JpYmVkIGFzIGEgd2hpdGUgbWFsZSBhYm91
dCA2LWZlZXQtdGFsbCBhbmQgd2VpZ2hpbmcgMTcwIHBvdW5kcy4gSGUgaGFzIGJsb25kIGhhaXIs
IHdoaWNoIGlzIGNvbXBsZXRlbHkgc2hhdmVkLCBhbmQgYmx1ZSBleWVzLiA8L3A+PHA+SGUgaXMg
YmVsaWV2ZWQgdG8gYmUgaGlkaW5nIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLjwvcD48cD5IZSB3YXMgZm91
bmQgZ3VpbHR5IGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IGluIEF1Z3VzdCBm
b3IgdGhpcmQtZGVncmVlIGZlbG9ueSBpbGxlZ2FsIGFzc2VtYmx5IG9yIHBvc3Nlc3Npb24gb2Yg
Y2hlbWljYWxzIGZvciB0aGUgbWFudWZhY3R1cmUgb2YgZHJ1Z3MuPC9wPjxwPkFueW9uZSB3aXRo
IGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IGhpbSBpcyBhc2tlZCB0byBjb250YWN0IHRoZSBOb3J0aGVybiBP
aGlvIFZpb2xlbnQgRnVnaXRpdmUgVGFzayBGb3JjZSBhdCAxLTg2Ni00V0FOVEVEIG9yIFRleHQg
a2V5d29yZCBXQU5URUQgYW5kIHRpcCB0byA4NDc0MTEuICh0aXA0MTEpPC9wPjxwPlRpcHN0ZXJz
IGNhbiByZW1haW4gYW5vbnltb3VzIGFuZCByZXdhcmQgbW9uZXkgaXMgYXZhaWxhYmxlLjwvcD48
cD4gICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3A+PHA+PC9wPjxwPiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.