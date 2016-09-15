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FUND SET UP FOR FAMILY oF BOY KILLED by SCHOOL BUS

Fund set up for family of teen who died after being hit by Norton school bus

Beacon Journal staff report

Published: September 15, 2016 - 12:04 PM | Updated: September 16, 2016 - 09:21 AM
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Students pause after school on Thursday at a makeshift memorial for Kyle Richmond, the 16-year-old Norton High School sophomore who died Wednesday after being struck by a school bus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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