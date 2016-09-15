All CATEGORIES
☰ Menu

FUND SET UP FOR FAMILY oF BOY KILLED by SCHOOL BUS

Fund set up for family of teen who died after being hit by Norton school bus

Beacon Journal staff report

Published: September 15, 2016 - 12:04 PM | Updated: September 16, 2016 - 09:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Students pause after school on Thursday at a makeshift memorial for Kyle Richmond, the 16-year-old Norton High School sophomore who died Wednesday after being struck by a school bus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

bikecrash17cut_002 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Two women still trying to pick up the pieces of their lives after cycling tragedy

The last time Cathie Hilston was happy — truly happy — it was just after 7 p.m., one year ago today.

uaexl17cut_01
University of Akron’s EXL Center founder resigns
Regional news briefs — Sept. 17, 2016
tober17cut
Developer, nonprofit propose new housing complex for disabled and homeless adults
Cedar Point’s Mean Streak laid to rest — what’s next for FrontierTown? - 3:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next