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Fundraising

Fundraiser planned Sunday for Coventry students who were hit by car

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 23, 2017 - 08:31 PM
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Coventry Midde School students Kyler Barnett (left) and Stephen Thrall pose for a picture with donation baskets they've collected on Wednesday in Akron. After two Coventry Middle School students were hit and killed and another injured Memorial Day, the community is hosting a fundraiser this weekend for the victims of the accidents. The event was created by the victims' classmates, who did almost everything from finding donations to making executive decisions. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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