Fundraiser set to benefit LGBT and HIV-positive people in Summit and Portage counties

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TG9jYWwgYWR2b2NhdGVzIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIGEgaG9yc2UtcmFjaW5nIGFuZCByYWZm
bGUgZnVuZHJhaXNlciB0aGlzIHdlZWtlbmQgYmVuZWZpdGluZyB0aGUgbG9jYWwgTEdCVCBjb21t
dW5pdHkgYW5kIHBlb3BsZSBsaXZpbmcgd2l0aCBISVYgaW4gU3VtbWl0IGFuZCBQb3J0YWdlIGNv
dW50aWVzLjwvcD48cD5UaGUgYW5udWFsIFJhY2UgYXQgdGhlIFJhZmZsZSBldmVudCBpcyBwdXQg
b24gYnkgdGhlIENvbW11bml0eSBBSURTIE5ldHdvcmsvQWtyb24gUHJpZGUgSW5pdGlhdGl2ZSwg
YWxzbyBrbm93biBhcyBDQU5BUEksIGEgbm9ucHJvZml0IGJhc2VkIGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mg
SGlnaGxhbmQgU3F1YXJlIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50IGlzIHNjaGVkdWxl
ZCBmb3IgNTozMCB0byAxMCBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IFRhbmdpZXIsIDUzMiBXLiBNYXJrZXQg
U3QuLCBBa3Jvbi4gVGlja2V0cyBhcmUgJDEwMCBwZXIgcGVyc29uIGFuZCBpbmNsdWRlIGEgcmV2
ZXJzZSByYWZmbGUgdGlja2V0LCBhbiBvcGVuIGJhciBhbmQgaG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMu
IFRpY2tldHMgY2FuIGJlIHB1cmNoYXNlZCBhdCB0aGUgZG9vci48L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBo
dW1hbml0eSBpcyB0aGUgZ3JlYXRlc3QgdGhpbmcgYWJvdXQgZWFjaCBvZiB1cywgYW5kIGFsc28g
dGhlIG9uZSB0aGluZyB3ZSBhcmUgc3VyZSB0byBoYXZlIGluIGNvbW1vbiwmIzgyMjE7IHNhaWQg
UmViZWNjYSBDYWxsYWhhbiwgd2hvIGhlYWRzIENBTkFQSS4gJiM4MjIwO0V2ZXJ5IHBlcnNvbiBo
YXMgYSByaWdodCB0byBiZSB0cmVhdGVkIGZhaXJseSBhbmQgZXF1YWxseS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZSBldmVudCBmZWF0dXJlcyBwcmVyZWNvcmRlZCBob3JzZSByYWNlcy4gU3BvbnNvcnMgY291
bGQgbmFtZSB0aGUgaG9yc2VzIGZvciAkMjAsIGJ1dCBhbGwgaG9yc2Ugc3BvbnNvcnNoaXBzIGFy
ZSB0YWtlbi4gRXZlbnRnb2VycyBjYW4gYmV0IG9uIHRoZSByYWNlcywgd2hpY2ggYXJlIGh1bW9y
b3VzbHkgbmFycmF0ZWQgYnkgYW4gYW5ub3VuY2VyLjwvcD48cD5PdGhlciBhdHRyYWN0aW9ucyBp
bmNsdWRlIHZhcmlvdXMgcmFmZmxlcy4gVGlja2V0cyB0byBlbnRlciB0aGUgZXZlbnQgZ3JhbnQg
cmV2ZXJzZSByYWZmbGUgdGlja2V0cywgYW5kIDUwLzUwIGFuZCBzaWRlYm9hcmRzIGFyZSBhbHNv
IGF2YWlsYWJsZS4gSW4gYWRkaXRpb24sIGEgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24gYW5kIGxpdmUgYXVjdGlv
biB3aWxsIHByb3ZpZGUgYWRkaXRpb25hbCBlbnRlcnRhaW5tZW50LjwvcD48cD5BdHRlbmRlZXMg
YXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gd2VhciBkZXJieSBvdXRmaXRzLiBUaGUgYmVzdCBvdXRmaXQgd2ls
bCB3aW4gNTAvNTAgcmFmZmxlIHRpY2tldHMgYW5kIGEgc2VjcmV0IHByaXplLjwvcD48cD5Tb21l
IHNwb25zb3JzaGlwcyByZW1haW4gZm9yIHRoZSBldmVudC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24s
IHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FuYXBpLm9yZyI+d3d3LmNhbmFwaS5vcmc8L2E+
IG9yIGNhbGwgMzMwLTI1Mi0xNTU5LjwvcD48cD5OaWNrIEdsdW50IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzU2NSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5uZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.