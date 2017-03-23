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Development and renovation

Future is uncertain for $200,000 tax-delinquent and dilapidated Rubber Bowl

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 02:44 PM | Updated: March 24, 2017 - 02:02 PM
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Summit County and Akron are foreclosing on the Rubber Bowl. The new owners have fallen behind on the tax bill. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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