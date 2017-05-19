GAR Foundation announces 38 grants for Summit County classroom projects

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q2xhc3Nyb29tIG1ha2Vyc3BhY2VzIGFuZCBtb3JlIHdpbGwgcmVjZWl2ZSBhIGJvb3N0IGlu
IGZ1bmRpbmcgZnJvbSB0aGUgR0FSIEZvdW5kYXRpb24gdGhyb3VnaCBpdHMgYW5udWFsIEVkdWNh
dG9yIEluaXRpYXRpdmUgR3JhbnQgcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+VGhlIGZvdW5kYXRpb24mIzgyMTc7
cyBkaXN0cmlidXRpb24gY29tbWl0dGVlIG9uIFRodXJzZGF5IGFubm91bmNlZCAkMzUwLDAwMCBp
biBmdW5kaW5nIHRvIDM4IHRlYW1zIG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkgZWR1Y2F0b3JzLjwvcD48cD5N
YWtlcnNwYWNlcywgd2hpY2ggcHJvbW90ZSBjcmVhdGl2ZSBwcm9ibGVtIHNvbHZpbmcgdGhyb3Vn
aCBoYW5kcy1vbiBkZXNpZ24gYW5kIGNvbnN0cnVjdGlvbiwgYWxvbmcgd2l0aCByb2JvdGljcywg
YWdyaWN1bHR1cmUsIG1lZGlhIGFuZCBlbnRyZXByZW5ldXJzaGlwIHdlcmUgcG9wdWxhciBwcm9q
ZWN0IHRoZW1lcyBhbW9uZyB0aGUgYXdhcmQgcmVjaXBpZW50cy48L3A+PHA+RWR1Y2F0b3JzIGZy
b20gSmVubmluZ3MgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlciBpbiBBa3JvbiwgZm9yIGluc3Rh
bmNlLCB3ZXJlIGF3YXJkZWQgJDEyLDUwMCBmb3IgYSBtdWx0aWN1bHR1cmFsIG1ha2Vyc3BhY2Ug
cHJvZ3JhbSB0aGF0IHdpbGwgaW52aXRlIGZhbWlsaWVzIGZyb20gdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwg
SW5zdGl0dXRlIG9mIEFrcm9uIHRvIHdvcmsgdG9nZXRoZXIgdG8gc3VwcG9ydCBzdHVkZW50cyBh
bmQgdGhlaXIgbGVhcm5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtHQVIgcmVjZWl2ZWQgYSByZWNvcmQgbnVt
YmVyIG9mIHJlcXVlc3RzIGZyb20gU3VtbWl0IENvdW50eSBwdWJsaWMgYW5kIHByaXZhdGUgc2No
b29scyBmb3IgY2xhc3Nyb29tIGJhc2VkIGluaXRpYXRpdmVzIGFuZCBpZGVhcywmIzgyMjE7IHNh
aWQgS2lyc3RpbiBUb3RoLCBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIGZvdW5kYXRpb24u
ICYjODIyMDtXZSBhbHNvIHNhdyBhbiBpbmZsdXggb2YgcmVxdWVzdHMgdGhhdCBzdXBwb3J0IHN0
dWRlbnQgY3JlYXRpdml0eSBhbmQgZW50cmVwcmVuZXVyaWFsIHNwaXJpdC4gV2UmIzgyMTc7cmUg
dGhyaWxsZWQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBzdXBwb3J0IGEgdmFyaWV0eSBvZiBhY2FkZW1pYyBhcyB3
ZWxsIGFzIHNvY2lhbC1lbW90aW9uYWwgc3R1ZGVudC1jZW50ZXJlZCBsZWFybmluZyBvYmplY3Rp
dmVzIHRoYXQgYWR2YW5jZSB0aGUgcHJvZmVzc2lvbiBhbmQgcHJlcGFyZSBzdHVkZW50cyBmb3Ig
Y29sbGVnZSBhbmQgY2FyZWVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBlZHVjYXRvcnMg
YXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gYXR0ZW5kIEdBUiBGb3VuZGF0aW9uJiM4MjE3O3MgQW5udWFsIEVk
dWNhdG9yIENvbmZlcmVuY2Ugb24gT2N0b2JlciA1LCAyMDE3LiBUaGUgY29uZmVyZW5jZSBicmlu
Z3MgdG9nZXRoZXIgSy0xMiBlZHVjYXRvcnMgdG8gcHJvdmlkZSB0ZWFjaGVycyBhbmQgc2Nob29s
cyB3aXRoIGlubm92YXRpdmUgc3RyYXRlZ2llcyBmb3Igc3R1ZGVudCBlbmdhZ2VtZW50IGFuZCBz
dWNjZXNzLiBJbmZvcm1hdGlvbiBmb3IgdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgaXMgYXZhaWxhYmxlIG9uIHRo
ZSBHQVIgd2Vic2l0ZS48L3A+PHA+SGVyZSBpcyB0aGUgY29tcGxldGUgbGlzdCBvZiBhd2FyZCBy
ZWNpcGllbnRzOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0J1Y2h0ZWwgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5n
IENlbnRlciwgJDgsNDEwIGZvciBzdXBlci1tb2RlbGluZy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtD
YXNlIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLCAkMyw1NTAgZm9yIGNsYXNzcm9vbSBtYWtlcnNwYWNlLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NvcGxleSBIaWdoIFNjaG9vbCwgJDgsNjkwLCBUcmFuc2l0aW9u
IE91dGNvbWVzIFByb2dyYW0gZm9yIFN1Y2Nlc3MgKFRPUFMpPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
Q29ybmVyc3RvbmUgQ29tbXVuaXR5IFNjaG9vbCwgJDExLDc5MCBmb3IgdXNpbmcgcm9ib3RpY3Mg
dG8gcHJvbW90ZSBnaXJscyBhcyBTVFJFQU0gbGVhZGVycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtD
dXlhaG9nYSBGYWxscyBIaWdoIFNjaG9vbCwgJDEzLDc4MCwgZm9yIGFuIHVyYmFuIGFncmljdWx0
dXJlIGluaXRpYXRpdmUgYW5kICQxNCwwMDAgZm9yIDogVGlnZXIgVGltZSBOZXdzLjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO0N1eWFob2dhIFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4gQWNhZGVteSwgJDYsOTMwIGZv
ciBidXNpbmVzcyBlZHVjYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWxsc3dvcnRoIEhpbGwg
RWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wsICQ2LDIwMCwgZm9yIFBhdGh3YXlzIHRvIExlYXJuaW5nIHByb2dy
YW0uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7R29yZG9uIERlV2l0dCBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCwg
JDksNTMwIGZvciBlbnZpcm9ubWVudGFsIGVkdWNhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtI
aWxsY3Jlc3QgRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wsICQxNSwwMDAgZm9yIElubm92YXRpb24gU3RhdGlv
bi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIdWRzb24gSGlnaCBTY2hvb2wsICQ5LDAxMCBmb3IgU1RF
QU0gY3VycmljdWx1bSBhbmQgJDksODgwIGZvciAmIzgyMjA7Q3JlYXRpbmcgdGhlICYjODIxNjtT
dXBlcmh1bWFuLiYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0h1ZHNv
biBNaWRkbGUgU2Nob29sLCAkMTMsMTcwIGZvciBtYWtlcnNwYWNlIGFuZCAkOSw5NzAgZm9yIHN0
dWR5aW5nIGludmFzaXZlIHNwZWNpZXMmIzgyMTc7IGltcGFjdCBvbiBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkg
TmF0aW9uYWwgUGFyay48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJbW1hY3VsYXRlIEhlYXJ0IG9mIE1h
cnksICQ0LDk4MCBmb3IgJiM4MjIwO1doYXQmIzgyMTc7cyBpbiBZb3VyIFdhdGVyPyYjODIyMTsg
cHJvZ3JhbS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtKZW5uaW5ncyBDb21tdW5pdHkgTGVhcm5pbmcg
Q2VudGVyLCAkMTIsNTAwIGZvciBtdWx0aWN1bHR1cmFsIG1ha2Vyc3BhY2UuPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7S2ltcHRvbiBNaWRkbGUgU2Nob29sLCAkMTUsMDAwIGZvciAmIzgyMjA7VXNpbmcg
VmlydHVhbCBSZWFsaXR5IHRvIC4uLiAmIzgyMTY7U2VlJiM4MjE3OyB0aGUgRnV0dXJlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNYW5jaGVzdGVyIEhpZ2ggU2Nob29sLCAkMTUsMDAwIGZv
ciAmIzgyMjA7V2hlcmUgV291bGQgV2UgQmUgV2l0aG91dCBXYXRlcj8mIzgyMjE7IGFuZCAkMzYw
IGZvciBLaWRzICZhbXA7IFlvdSBwYXJlbnRpbmcgcHJvZ3JhbS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTtOYXRpb25hbCBJbnZlbnRvcnMgSGFsbCBvZiBGYW1lIFNURU0gSGlnaCBTY2hvb2wsICQ0LDk3
MCBmb3IgJiM4MjIwO1doYXQgYSBXYXRlcmZ1bCBMaWZlJiM4MjIxOyBoeWRyYXVsaWNzIHByb2dy
YW0gd2l0aCBBa3JvbiBXYXRlciBEZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vcnRv
biBQcmltYXJ5IEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLCAkMTQsOTMwIGZvciBTVEVBTSBBaGVhZCBwcm9n
cmFtLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1ByZXN0b24gRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wsICQ4LDc5
MCBmb3IgUHJlc3RvbiBQcmlkZSBuZXdzIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Um9i
ZXJ0cyBNaWRkbGUgU2Nob29sLCAkNiw3MjAgZm9yIG1pbmkgc29hcCBib3ggZGVyYnkuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U2V0b24gQ2F0aG9saWMgU2Nob29sLCAkNSwwMDAgZm9yIGRhdGEgcHJv
Z3JhbS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTaWx2ZXIgTGFrZSBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCwg
JDksOTUwIGZvciBTZWUgSXQuIFNpbmcgSXQuIE1vdmUgSXQuIERhbmNlIEl0LiBSZWFkIEl0LiBX
cml0ZSBJdCEmIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3ByaW5nZmllbGQgSGlnaCBTY2hv
b2wgYW5kIEp1bmlvciBIaWdoLCAkMyw2NTAgZm9yIGltbWVyc2l2ZSBnZW9sb2d5IHByb2dyYW07
ICQ5LDU2MCBmb3Igc2VlZCBzdXN0YWluYWJpbGl0eTsgJDksOTIwIGZvciBjYWZlIHByb2plY3Qu
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3QuIEJhcm5hYmFzIFNjaG9vbCwgJDIsNzYwIGZvciBzdHVk
ZW50LWxlZCBjaXZpbCByaWdodHMgYW5kIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gYnVzIHRvdXIgb2YgQ2xl
dmVsYW5kOyAkNywyNzAgZm9yIHJvYm90aWNzIHByb2dyYW0gYW5kICQ5LDgzMCBmb3Igd3JpdGVy
cyYjODIxNzsgd29ya3Nob3AuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3QuIE1hcnkgU2Nob29sLCAk
MTUsMDAwIGZvciBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBhbmQgYnJvYWRjYXN0aW5nIHByb2dyYW0uPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3Rvdy1NdW5yb2UgRmFsbHMgU2Nob29sIERpc3RyaWN0IGVsZW1lbnRh
cnkgYW5kIGludGVybWVkaWF0ZSBzY2hvb2xzLCAkMTQsMzYwIGZvciB0aGUgIElubm92YXRpb24s
IElucXVpcnkgYW5kIFNURU0gYWZ0ZXItc2Nob29sIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy
MDE7V2Fsc2ggSmVzdWl0IEhpZ2ggU2Nob29sLCAkMiwwNzAgZm9yICYjODIyMDtCcmluZyBCYWNr
IHRoZSBNb25hcmNoISYjODIyMTsgYW5kICQ4LDQ0MCBmb3IgJiM4MjIwO0hvb2tlZCBvbiBQb25p
Y3MmIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2lsbGlhbSBSaWNoYXJkc29uIEVsZW1lbnRh
cnkgU2Nob29sLCAkOSw4ODAgZm9yICYjODIyMDtFeHBsb3JpbmcgdGhlIFBhc3QgV2hpbGUgSW52
ZW50aW5nIHRoZSBGdXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dpbmRlbWVyZSBD
b21tdW5pdHkgTGVhcm5pbmcgQ2VudGVyLCAkOSwyNjAgZm9yICYjODIyMDtUaGUgQXJ0IG9mIHRo
ZSBMb3N0IExldHRlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V29vZHJpZGdlIEhpZ2gg
U2Nob29sLCAkOSw4OTAgZm9yIFNURUFNICYjODIyMDtUaGlua1NwYWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhlIEdBUiBGb3VuZGF0aW9uIHdhcyBlc3RhYmxpc2hlZCBpbiAxOTY3IGJ5IEdhbGVuIGFuZCBS
dXRoIFJvdXNoLCBjby1mb3VuZGVyIGFuZCBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgb2ZmaWNlciBvZiBSb2Fk
d2F5IEV4cHJlc3MuIFZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2FyZm91bmRhdGlvbi5vcmci
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZ2FyZm91bmRhdGlvbi5vcmc8L2E+IGZvciBtb3JlIGluZm9y
bWF0aW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.