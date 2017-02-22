All CATEGORIES
☰ Menu

Akron home & Flower show

Gardens sprout from concrete at Akron Home & Flower Show

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: February 22, 2017 - 09:02 PM | Updated: February 23, 2017 - 03:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jon Dilellio (left) and Dean Buncher of Brothers Grimm Landscape & Design assemble a base platform that will display pavers and tile at the Akron Home & Flower Show at the John S. Knight Center on Monday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

johnson23Cut_01 ciaddessi
Family of firefighter killed crossing Route 8 files suit challenging ruling her death was suicide

The family of a Canton firefighter who died while crossing state Route 8 traffic a year ago has sued, challenging the official ruling that she died by suicide.

homeshow_04
Gardens sprout from concrete at Akron Home & Flower Show
hillis23_1
Akron man seeks early release after serving three months of yearlong sentence in shooting death
Bob Dyer: The rest of the story on TSA PreChecks
bmacron23cut
Medical examiner confirms missing trustee’s body pulled from Chippewa Lake
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next